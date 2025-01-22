الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

إحالة 11 عاملا بوحدتين صحيتين في سوهاج للتحقيق

إحالة 11 من العاملين
إحالة 11 من العاملين بوحدة الصحية للتحقيق

أحال ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، ١١ من العاملين بوحدتي طب الأسرة بنجع الجبل بقرية جهينة وحدة طب الأسرة بقرية أبو بكر الصديق بطهطا  للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني منهم حالة ترك عمل.

وكان مديرو التفتيش المالي والإداري بالمركز بالوحدة المحلية ومدينة جهينة  بالمرور والمتابعة على وحدات الصحية حيث تم المرور على مستشفى الحميات بجهينة ـ وحدة طب الأسرة بنجع الجبل بقرية جهينة الشرقية - وحدة طب الأسرة بقرية أبو بكر الصديق بمنطقة مشروع غرب طهطا وتبين عن غياب ١١ من العاملين " طبيب - تمريض - إداري عن العمل بدون عذر قانوني منهم حالة ترك عمل وتم إحالتهم إلى التحقيق.

 

وأكد "عباس" بالمرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

جاء ذلك بناءً علي اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من مدى انضباط العاملين بالمصالح الحكومية.


 

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اتخاذ الاجراءات التفتيش المالى والادارى الخدمات المقدمة للمواطنين المالى والادارى العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج في سوهاج

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