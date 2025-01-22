الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي: نحتاج 20 مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وزير البترول عايز 20 مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية، وأنا ببيعها مش بنفس القيمة، وفي نفس الوقت أبيعه بالجنيه مش بالدولار".

وتابع خلال تصريحات له على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة: "لو أنا سعرت الوقود هيبقى سعره مختلف عن اللي إحنا فيه، وبالتالي أنا عايز أدبر 20 مليار دولار للطاقة عبارة عن بترول وغاز وبوتوجاز".
وأضاف: "مهم جدًا وأنت بتتكلم في موضوع مصر يبقى عندك سياق كامل لمناقشة القضية نقاش موضوعي غير كده هتقول كلام مش صح".
 

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السيسي عبد الفتاح السيسي وزير البترول المواد البترولية الدولار عيد الشرطة

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