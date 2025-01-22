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تشكيل مباراة إنتر ميلان وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

كشف سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمباراة سبارتا براج التشيكي، خارج أرضه بملعب ستاديوم ليتنا، في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

عاد ميخيتاريان للتشكيل الأساسي مجددا بعد غياب، ليشارك بدلا من زيلينسكي، فيما يقود الثنائي لاوتارو وتورام خط الهجوم بحثا عن انتصار يؤمن به التأهل.

تشكيل سبارتا براج وإنتر ميلان 

سبارتا: فيندال، فيتيك، باناك، سورينسين، فيزنر، ساديليك، كايرين، راينس، لاسي؛ بيرمانشيفيتش، أولاتونجي.

إنتر ميلان: يان سومير، بنجامين بافارد، دي فري، باستوني، دينزل دومفريس، نيكولا باريلا، أصلاني، ميخيتاريان، ديماركو، لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

النيراتزوري إنتر ميلان جمع 13 نقطة من 6 مباريات، يحتل بهم المركز السابع بجدول الترتيب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح قريبا من حسم تأهله المباشر لمنافسات دور ال16.

أما الفريق التشيكي سبارتا براج فيحتل المركز التاسع والعشرين، بعدما حصد 4 نقاط فقط من فوز وتعادل خلال 6 مباريات.

 

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دوري ابطال اوروبا سيموني انزاجي إنتر ميلان سبارتا براج انزاجي

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