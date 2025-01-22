الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاختار يفوز على بريست 0/2 في دوري أبطال أوروبا

شاختار، فيتو
شاختار، فيتو

انتهت مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني ضد ستاد بريست الفرنسي بنتيجة 0/2 للأول، في المباراة التي جرت على ملعب فيلتينس ارينا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي فريق شاختار في شباك بريست، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو في الدقيقة 18، جيورجي سوداكوف في الدقيقة 37 من ضربة جزاء.

 

تشكيل شاختار دونيتسك ضد ستاد بريست

حراسة المرمى: دميترو رزنيك.

خط الدفاع: فينيسيوس توبياس، فاليري بوندار، ميكولا ماتفيينكو، إيراكلي أزاروف.

خط الوسط: دميترو كريسكيف، بيدرينهو، مارلون جوميز، جيورجي سوداكوف.

خط الهجوم: إيجينالدو دي سوزا ليموس، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو.

تشكيل ستاد بريست أمام شاختار دونيتسك

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، عبدولاي ندياي، ماتياس بيريرا لاج.

خط الوسط: مهدي كامارا، إديميلسون فيرنانديز، هوجو مانيتي، كاموري دومبيا.

خط الهجوم: ماما بالدي، لودوفيتش أجورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريست دوري ابطال اوروبا شاختار دونيتسك الاوكراني ستاد بريست الفرنسي ستاد بريست شاختار

مواد متعلقة

حساب الدوري الإنجليزي يتغنى بإنجاز محمد صلاح في دوري الأبطال

نجم برشلونة يكشف كواليس الشجار مع لاعبي بنفيكا عقب مباراة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تأهل ليفربول وبرشلونة و6 فرق تودع رسميا

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ads

الأكثر قراءة

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

فيتش تكشف توقعاتها للفائدة والتضخم وتحويلات المصريين بالخارج

سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

منوعات

المزيد

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء 22/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بظروف صعبة

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

المزيد
الجريدة الرسمية