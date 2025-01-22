توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

توقفت منذ قليل حركة القطارات في محافظة قنا، وذلك نتيجة اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية السمطا بحري.

تأتي هذه المشاجرة بسبب خلاف حول حد فاصل بين العائلتين، ما أدى إلى تعطل 4 قطارات، اثنين منهما متجهين إلى القاهرة، واثنين آخرين قادمين باتجاه الصعيد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على الفور إلى مكان الحادث، حيث تعمل على ضبط المتهمين ووقف الاشتباكات بين العائلتين، في محاولة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها واستئناف حركة القطارات.

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