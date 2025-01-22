وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين يزور أحد المراكز العلاجية النموذجية لصندوق مكافحة الإدمان





زار أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين والوفد المرافق له أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة ‎ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

تجربة صندوق مكافحة الإدمان

ويأتي زيارة وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين لأحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ضمن زيارته الى القاهرة للمشاركة في احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للتطوع والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية ،حيث أطلع على تجربة صندوق مكافحة الإدمان.

وبحث أوجه الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وذلك تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.

وتضمنت زيارة السيد وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم

حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج

الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان

كما التقى وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين والوفد المرافق له بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي، وسبق استعانت العديد من الدول بتجربة الصندوق ،وبدأت في نقل التجربة إليها،لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.

كما أطلع وزير التنمية الاجتماعية على الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح،حيث ساهمت الحملات في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 500 % من خلال الخط الساخن" 16023"،كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، وتم تكريمها من جانب الامم المتحدة في عدة محافل دولية كما حصدت احد جوائز مسابقة دبي لينكس الدولية للأعمال الإبداعية.

محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق أهم محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024/2028، والتى تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية "، وجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية،من منظور عالمي،حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.



وأشار "عثمان " إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم،لافتا الى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان،حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان الذى أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط،ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان،وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها ما يقرب من 8420 ألف متعاف خلال 2024 ويُشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.



من جانبه أشاد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين بالمركز العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة موجها الشكر للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعوتها الكريمة لزيارة المركز كذلك الشكر للقائمين على الصندوق لحفاوة الاستقبال معربا عن تطلعه في استفادة بلاده من تجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي

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