الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

الحكومة السورية الجديدة تلغي عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة روسية

ميناء طرطوس، فيتو
ميناء طرطوس، فيتو

ألغت السلطات السورية الجديدة عقد استثمار بشأن إدارة ميناء طرطوس السوري، والذي تم إبرامه مع شركة روسية في عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة الوطن نقلًا عن مسئول كبير في الجمارك السورية.

 الحكومة السورية الجديدة تنهي عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة روسية

وأعلن رئيس جمارك محافظة طرطوس رياض جودي، "إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس، الموقعة مع شركة روسية وقال إنه سيتم استخدام جميع العائدات من أنشطة الميناء لصالح سوريا".

وتم توقيع الاتفاقية التي استمرت 49 عامًا بين الحكومة السورية وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية في عام 2019. ونصت الوثيقة على أن الجانب الروسي يدير ​​الميناء خلال تلك الفترة، ويستثمر أكثر من 500 مليون دولار في تحديثه، وفق تاس.

 
وتعد طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، وتضم القاعدة البحرية اللوجستية الروسية.

وفي العام 1971، أنشأ الاتحاد السوفييتي قاعدة في طرطوس، وفقًا لاتفاقية ثنائية.

روسيا تجري محادثات مع سوريا بشأن الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين 

وقال مصدر لوكالة تاس في ديسمبر الماضي إن روسيا تجري محادثات مع السلطات السورية الجديدة بشأن الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في البلاد. وبحسب المصدر، حصلت موسكو على ضمانات أمنية مؤقتة حتى تستمر القاعدتان في العمل بشكل طبيعي.

في أواخر نوفمبر، شنت وحدات المعارضة المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع تسيطر عليها قوات الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب. وفي 8 ديسمبر، دخلت دمشق، مما أدى إلى سقوط نظام الأسد.

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