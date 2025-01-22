سانتوس البرازيلي يضع خطة للتعاقد مع نيمار

كشفت تقارير صحفية، عن خطة نادي سانتوس البرازيلي المالية، للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نيمار “32 عاما”، ارتبط في الأيام الأخيرة بالعودة لصفوف سانتوس، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، أو الانضمام لأحد أندية الدوري الأمريكي.

عقبة أمام سانتوس للتعاقد مع نيمار

لكن العقبة الوحيدة في انفصال نيمار عن الهلال، هو رغبة النجم البرازيلي في الحصول على مستحقاته المتبقية، البالغة 65 مليون دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن الهلال لن يجدد عقد نيمار، مع وجود رغبة من الطرفين في إنهاء التعاقد.

وأوضحت الصحيفة، أن نيمار قد يضطر للتنازل عن جزء كبير من مستحقاته المتبقية من أجل الرحيل عن صفوف الهلال في الميركاتو الجاري.

لكن رغم ذلك، أكدت الصحيفة البرازيلية صعوبة تحمل سانتوس راتب نيمار في الوقت الحالي، والذي يعد مرتفعا للغاية مقارنة باللاعبين الآخرين ضمن صفوف الفريق.

خطة سانتوس للتعاقد مع نيمار

وأشارت إلى أن النادي البرازيلي وضع خطة للتعاقد مع نيمار متمثلة في البحث عن رعاة وشركاء تجاريين جدد، للقدرة على تحمل جزء كبير من تكاليف الصفقة.

فضلا عن الحصول على عوائد مالية خاصة بالبث التلفزيوني بعد قدوم الهداف التاريخي للبرازيل.

يذكر أن نيمار انضم لصفوف الهلال في صيف 2023، قادما من باريس سان جيرمان، ولم يشارك سوى في 7 مباريات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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