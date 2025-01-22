الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

تطور جديد في واقعة احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة 6 سنوات بالبدرشين

متهم
متهم

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث حول واقعة احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بمدينة البدرشين، باتفاق بين والدها وعمها وشقيقها، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت متزوجة منذ عدة سنوات وارتبطت بشخص آخر بعلاقة غير شرعية، ما دفع زوجها لتطليقها فقرر والدها بالاتفاق مع شقيقها وعمها احتجازها في تلك الغرفة وعقب وفاة والدها أكمل عمها وشقيقها احتجازها خشية تكرار سلوكها المشين.

 

واعترف المتهمون بأنهم ارتكبوا الجريمة بسبب سوء سلوكها بعد فضحهم في البلدة بإقامتها علاقة آثمة وهي متزوجة قائلين: "جابتلنا العار".

 

القبض على المتهمين بالجيزة

 تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة البدرشين بإبلاغ سيدة تدعى "زينب م"، ربة منزل، باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز وانهم يقيدونها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل المبلغ عنه، وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة.

 

أُلقى القبض على أخو الفتاة غير الشقيق "إسلام. م"، البالغ من العمر 25 عامًا، وعمها "عربي. ع"، الموظف بالمعاش، وشقيق عمها "سعيد. ع"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

 

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

 

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