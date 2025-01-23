الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

تشهد الفترة الحالية زيادة  في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، ويأتي هذا فى الوقت الذى  تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا للشهر الكريم ، وذلك لحرصها على توافر جميع السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

 أسعار الأرز اليوم  الخميس 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر الارز
سعر الارز

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

 وطبقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن. مشيرا الى  إن الشائعات هي السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع الأسعار

اسعار الأرز اليوم
سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700، بينما تراوح سعر الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

 

 

 وأوضح  أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

 

 

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