الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لن ننسى أبدا كل بيت قدم شهيد أو مصاب، ونشكره وكل الدعم له ومصر لن تنساه..عرفان كل يوم..التمن ده غالي أوي.. التمن اللي اتقدم علشان أمن البلد دي غالي أوي.. ولازم نحافظ على تضحيات الشهداء.


وأضاف الرئيس السيسي: الشر ما انتهاش ومبينتهيش وطول ما الدنيا موجودة في شر ولكن طول ما في ناس قاعدة بتحمي وتحافظ بيكون في تمن وصعب ومؤلم وقاسي ولكن هو تمن استقرار 106 ملايين مواطن بالإضافة إلى 9 ملايين ضيوف يعني حوالي 120 مليون

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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