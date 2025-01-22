الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

نيابة عن الرئيس:

فعاليات منتدى دافوس، مدبولي يبحث مع رئيس الوزراء القطري تعزيز التعاون المشترك

مصطفي مدبولي يستقبل
مصطفي مدبولي يستقبل رئيس وزراء قطر في سويسرا

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ثاني أيام مشاركته نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،  الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

 

وتناول اللقاء بحث جهود البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وقطر خلال الآونة الأخيرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الاقتصادي، انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين  مصر، ودولة قطر الشقيقة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من 19 يناير الجاري، وتنفيذ مراحله المختلفة، وذلك سعيًا لأن تسفر التهدئة عن بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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دافوس 2025 الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنتدي الاقتصادي العالمي رئيس وزراء قطر

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