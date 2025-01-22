الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي يقبِّل رأس والدة عمر القاضي، وأم البطل تهديه "سلسلة الشهيد"

السيسي يقبل رأس والدة
السيسي يقبل رأس والدة الشهيد عمر القاضي وتهديه هدية
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في لفتة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، قًبل الرئيس السيسي رأس والدة الشهيد البطل عمر القاضي، كما حرصت والدة الشهيد على تقديم هدية للرئيس عبارة عن “سلسلة بها اسم الشهيد البطل”. 

السيسي يشاهد عملا فنيا عن بطولات الشرطة في عيدهم الـ 73

وشهد حفل الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا لعمل فني عن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية بداية من عام 1952 وحتى الآن، حيث تستمر تضحيات رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن وحمايته والحفاظ على ترابه.

انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي

وانطلقت قبل قليل فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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