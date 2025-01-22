الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: حدث أمني صعب في جنين وعدد من المصابين بين قوات الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت  وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن هناك عددا من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحافظة جنين جراء حادث أمني صعب.

قوات جيش الاحتلال تتعرض لحادث أمني صعب بالضفة الغربية 

وأفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري: "حدث أمنى صعب في جنين، حيث تحلق طائرات مسيرة مسلحة في سماء المدينة، فيما هبطت طائرة هليكوبتر في بلينسون بتل أبيب تقل عددا من الجنود المصابين".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في جنين 

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في محافظة جنين دون ذكر أي تفاصيل، فيما يتوقع أن يكون كمينا نصب للإطاحة بقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

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هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تحرك تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة باتجاه مدينة ومخيم جنين اليوم الأربعاء، في إطار عملية "الجدار الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الثلاثاء عن بدء عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية، زاعما  أنها تهدف لتعزيز الأمن.

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جيش الاحتلال جنين الضفة الغربية تل أبيب

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