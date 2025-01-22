الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد مالك يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام خلال 6 أيام

6 أيام
6 أيام

احتل فيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك، المرتبة الثاني بين إيرادات الأفلام المعروضة في الوقت الحالي، حيث حقق أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 640 ألفًا و359 جنيها.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟، دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

 

 

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