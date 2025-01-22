الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

الفوز أو الرحيل، مواجهة السيتي تحدد مصير إنريكي مع سان جيرمان

انريكي
انريكي

كشفت تقارير  فرنسية أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يواجه ضغوطا كبيرة قبل مواجهته المرتقبة مع مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرصة الأخيرة لمدرب باريس سان جيرمان 

 

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن باريس سان جيرمان، رغم كونه فريقًا بارزًا، يتواجد حاليًا في وضع حرج، حيث تراجع إلى المركز 26 في الترتيب، أي بعيدًا بمركزين عن المراكز الـ 24 المؤهلة للملحق، وقد ساهمت انتصارات كل من شتوتجارت (3-1 ضد براتيسلافا) وإيندهوفن (3-2 أمام بلغراد)، بالإضافة إلى تعادل بروج مع يوفنتوس (0-0)، في زيادة تعقيد حسابات التأهل وزيادة الضغط على كاهل لاعبي لويس إنريكي.


وقالت: إن على المدرب الإسباني إيجاد الكلمات والحلول لإعادة الأمل إلى الفريق الذي يعاني من أداء أوروبي غير مقنع، مشيرة إلى أن مواجهة فريق مثل السيتي تتطلب أداءً استثنائيًا للحفاظ على أحلامه في دوري الأبطال.


وأضافت الصحيفة أنه من الضروري أن يحقق "البي إس جي" الفوز على مانشستر سيتي لتفادي سيناريو كارثي، خصوصًا وأن شتوتجارت، الخصم المقبل، يسعى أيضًا للاستمرار في دوري أبطال أوروبا.

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