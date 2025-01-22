الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المهندس هيثم الهواري رئيسا للجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

المهندس هيثم الهواري
المهندس هيثم الهواري رئيس الجمعية المصرية اللبنانية

أعلنت  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اختيار المهندس هيثم الهواري رئيسًا للجنة الزراعة، وذلك ضمن جهود الجمعية لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الزراعة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

تهدف اللجنة إلى دراسة القضايا الزراعية المتعلقة بالإنتاج، التصدير، والتسويق، والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تنمية الثروات الداجنة، السمكية، والحيوانية.

 كما تسعى اللجنة إلى التحقق من تطبيق التشريعات الزراعية والبيطرية، وتشجيع الزراعة العضوية، وتبني الأساليب الزراعية الحديثة التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

التحديات التي تواجه القطاع الزراعي

وأكد المهندس هيثم الهواري أن اللجنة ستعمل على دعم جهود الحكومة في إعداد السياسات الزراعية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع، مع التركيز على تحديد الاحتياجات الزراعية واقتراح الإجراءات المناسبة لتلبيتها، كما ستسعى اللجنة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال تقديم حلول مبتكرة وسياسات داعمة للتنمية المستدامة.

رامي فتح الله رئيسا للجنة المالية والضرائب بـ المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

"المصرية اللبنانية": النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

المهندس هيثم الهواري عضو بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وعضو ا بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال ورئيس مجموعة الهواري جروب.

وأكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على التزامها بدعم القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون بين مصر ولبنان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الزراعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التنمية المستدامة التشريعات الزراعية والبيطرية القطاع الزراعى

مواد متعلقة

وزير الصناعة يوجه بضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي

"فاروق" و"عبد اللطيف" يبحثان تطوير التعليم الزراعي بالتعاون مع القطاع الخاص

ads

الأكثر قراءة

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

طلاب إعدادية الشرقية يشتكون من امتحان الدراسات: طويل وصعب (صور)

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

3252 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

أخبار مصر: تغيير سعر عبوات بيبسي البلاستيك، طالبة تشوه وجه زميلتها بـ40 غرزة، تصريح مثير لـ صلاح عن ليفربول، ترامب يهدد بوتين

بينها أدوات عسكرية، شاب فلسطيني يعثر على مقتنيات السنوار في موقع استشهاده

موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

إيه اللي يمنعه ياخد فلوس الناس ويهرب، خبير يطالب بفرض رقابة حكومية على المطورين العقاريين

منوعات

المزيد

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

المزيد

خدمات

المزيد

3252 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية