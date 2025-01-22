الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"صاحب كرامة الشتاء" على مسرح ستوديو ناصيبيان يومي الخميس والجمعة

عرض صاحب كرامة الشتاء،
عرض صاحب كرامة الشتاء، فيتو

تختتم جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" ورشة الرقص المعاصر والدراما الحركية، بعرض "صاحب كرامة الشتاء" فكرة وإخراج مناضل عنتر عن قصة هشام أصلان والتي تحمل نفس الاسم من مجموعته القصصية الأخيرة “ثلاثة طوابق للمدينة”. 
ويأتي ذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين ٢٣ و٢٤ يناير في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح ستوديو ناصبيان.

عرض صاحب كرامة الشتاء 

و يُعتبر "صاحب كرامة الشتاء" عرضًا مميزًا وفريدًا من نوعِه حيث يمزج بين نوعين مختلفين من الفنون الأدائية؛ فن الحكي وفن الرقص المعاصر والتعبير الحركي، وبرغم هذا الاختلاف بينهما، الا أنهما يتفقان في جانب واحد وهو السردية المنفردة لكل نوع فني، سردية بالأداء الحركي والجسدي المرئي وسردية بفن الحكي والإلقاء السمعي.

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جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة عرض صاحب كرامة الشتاء هشام أصلان مناضل عنتر
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