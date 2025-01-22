الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

الحكم على منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية 29 يناير الجاري

الفنانة مني فاروق،
الفنانة مني فاروق، فيتو

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، إثر الاتهامات الموجهة إليها في هذا الشأن لجلسة 29 يناير المقبل للحكم

النيابة توجه لمنى فاروق تهمة الاعتداء على المباديء الاسرية 

وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتابع أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.


وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات

التلفظ بألفاظ خارجة ومخالفة قيم المجتمع

كانت النيابة أكدت ثبت يقينًا تورط المشكو في حقها، منى فاروق في التهمة الموجهة إليها، بما يكفي لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى شهادة الشاكي «أحمد. ي»، التي أفادت بقيامها ببث مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، وتحديدًا عبر منصة «تيك توك»، تضمن عبارات مخالفة للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وقد تأكد ذلك من خلال فحص النيابة العامة للمقطع.

وأوضحت النيابة أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وشهادة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أثناء تحقيقات النيابة، أكدا أن المشكو في حقها نشرت المقطع عبر صفحتها على «تيك توك»، حيث احتوى على عبارات تتعارض مع قيم ومبادئ الأسرة المصرية، مما يستوجب تقديمها للمحاكمة الجنائية.

التحريات: فيديو مدته 16 دقيقة لمني فاروق يتسبب في محاكمتها

كشفت تحريات الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتي تسلمتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال حول اتهام الفنانة  منى فاروق بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري عن تفاصيل مثيرة.

وجاء في التحريات أن منى فاروق قامت بنشر مقطع فيديو كـ بث مباشر على شبكة المعلومات الدولية بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك توجه فيه عبارات سب وقذف لعدد من الأشخاص.


وأضافت التحريات أن مدة المقطع 16 دقيقة وتم متابعة ومشاهدة ذلك المقطع المرئي من خلال العديد من الأشخاص وصل عددهم إلى 900 ألف شخص، بخلاف تسجيلات الإعجاب لديها.

وأشارت التحريات إلى أن ذلك المقطع تضمن عبارات سب وألفاظ غير معتاد ذكرها في المجتمع المصري ومسيئة للقيم الأسرية، وتبين ان المتهمة قامت بذلك بسبب انتقاد بعض المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي لسوء سلوكها، وأنها لم توجه ذلك لشخص بعينه ثم قامت عقب ذلك بحذف ذلك المقطع المرئي من صفحتها.

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محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة مني فاروق منى فاروق

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اليوم، أولى جلسات محاكمة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية

نص أمر إحالة الفنانة منى فاروق للمحكمة الاقتصادية بتهمة التعدي على القيم الأسرية (مستند)
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