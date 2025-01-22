الأربعاء 22 يناير 2025
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عيد الشرطة الـ 73، السيسي يشهد حفل الداخلية ويستعرض حرس الشرف.. يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهيد تقديرا للتضحيات.. ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ليشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

السيسي يصل إلى مقر أكاديمية الشرطة

واستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الرئيس السيسي حيث تم استعراض حرس الشرف كما تم عزف السلام الجمهوري

السيسي يضع  إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة كما تم عزف سلام الشهيد

وتشهد القيادة السياسية وكبار رجال الدولة والقيادات الدينية والحزبية الاحتفال.

عروض فنية وتاريخية عن دور الشرطة

ومن المقرر أن يشهد الحفل عروض فنية وتاريخية عن دور الشرطة على امتداد مراحل النضال الوطني المصري وكيف كان أبناء رجال الشرطة دوما في طليعة المخلصين تسبق أرواحهم أجسادهم في كل موجة وطنية تكافح من أجل سيادة الوطن ورفعته وأن الشرطة ظلت جزءا أصيلا من هذا الشعب العظيم تقدم في كل مرحلة ومعركة خاضها عبر التاريخ العديد من البطولات تجسيدا لحقيقة أن مصر محفوظة بوعد ربها وتضحيات أبنائها وهم لها فداء فضلا عن سرد حكايات أبطال الشرطة وحكايات الشعب

السيسي يكرم عددا من أسر شهداء الشرطة والقيادات الأمنية  

كما من المقرر أن تكرم القيادة السياسية عددا من أسر شهداء الشرطة والقيادات الأمنية  تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم 
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي المجلس الأعلي للشرطة.

السيسي يلقي كلمة

كذلك من المقرر أن يلقي وزير الداخلية كلمة خلال الحفل، ويختتم الحفل بكلمة للرئيس السيسي.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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