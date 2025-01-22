الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد القس عدو أمير كرارة في فيلم الشاطر

محمد القس، فيتو
محمد القس، فيتو

تعاقد الفنان السعودي محمد القس على المشاركة في فيلم الشاطر مع الفنان أمير كرارة، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية عدو أمير كرارة.

 

وبين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي يقضي الفنان أمير كرارة ما يقرب من 10 ساعات يوميًّا بسبب تصوير أحداث فيلمه الجديد “الشاطر” المقرر عرضه خلال موسم الصيف القادم.

 فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية هو فيلم "البعبع"، الذي صدر عام 2023، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وباسم سمرة.

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محمد القس أمير كرارة فيلم الشاطر اخبار الفن

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