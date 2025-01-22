صقيع وأمطار غزيرة، الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بعد تحذيرات الأرصاد بشأن طقس اليوم

تضرب محافظة الإسكندرية، موجة من سوء الأحوال الجوية مصحوبة بصقيع وهطول الأمطار إضافة إلى كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب وسط تحذيرات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعدادات والطوارئ لمواجهة الأمطار

وكانت هيئة الأرصاد حذرت من طقس اليوم، مؤكدة أن الطقس اليوم يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تصاحبها شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما شهدت محافظة “الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ” تدفق السحب الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكثف العاملين بشركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية بالدفع بسيارات لشفط وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين وتطهير الشنايش للأمطار وتلبية شكاوى المواطنين.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا مساءا.

ووجه الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.



كما وجه، المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

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