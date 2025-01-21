أسامة الأزهري يترأس اجتماعات تشاورية لتعزيز عمل اتحاد الأوقاف العربية

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف – رئيس مجلس إدارة اتحاد الأوقاف العربية، عَقْد اجتماعات تشاورية على مدار يومين لتعزيز عمل اتحاد الأوقاف العربية، ومناقشة النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وهيكله التنظيمي.

عقد اجتماعات تشاورية دورية لاتحاد الأوقاف العربية



واستعراض أوجه التعاون المقترحة مع المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من أجل تدعيم رسالة الاتحاد وجهوده، إضافة إلى بحث سبل التحضير لمشاركة الاتحاد في الملتقى الاقتصادي العربي الأول للترويج للفرص الاستثمارية، المقرر عقده بحلول منتصف العام الجاري.

تخلل اللقاء استعراض وزير الأوقاف - رئيس مجلس إدارة الاتحاد- نتائج اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٤، ومقترحات التطوير والتنسيق مع نقاط الاتصال في الدول الأعضاء، ومستجدات الدعوات المقرر إرسالها من أجل ضم أعضاء جدد.

عقد اجتماعات تشاورية دورية لاتحاد الأوقاف العربية



كما عرض الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام للاتحاد، رؤيته لتطوير أداء الاتحاد وتوسيع شراكاته، وتعزيز موارده، وتوسيع قاعدة أعضائه، إلى جانب مقترحات الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بخصوص المشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الأول.

حضر اللقاء إلى جانب رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد كل من الدكتور عبد الفتاح مستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصفته ممثلًا للمجلس؛ والمستشار جلال الدين عبد العاطي، بصفته المستشار القانوني للاتحاد والممثل للمحكمة العربية للتحكيم؛ والدكتور عبد الله حسن، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد بصدد تجهيز مقر جديد له في العاصمة الإدارية الجديدة، ويرحب بمقترح المشاركة في الملتقى المذكور بدءًا من الأعمال التحضيرية وانتهاء بالمشاركة الفعالة في الملتقى بما يعزز العمل العربي المشترك، ويحقق الآمال المعقودة على مضافرة الجهود تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية وجامعة الدول العربية لخير الشعوب العربية.

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