الأربعاء 22 يناير 2025
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سياسة

سفيرة قبرص بالقاهرة في ضيافة لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، غدا

سفيرة قبرص لدى القاهرة،
سفيرة قبرص لدى القاهرة، فيتو

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، عن تنظيم حوار مفتوح مع السفيرة بولي إيوانو، سفيرة دولة قبرص لدى القاهرة، تحت عنوان "مصر وقبرص.. شراكة إقليمية في عالم متغير" وذلك غد الخميس.

 
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين حسين الزناتي أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ويسعى لتقديم فرصة للمشاركين للتعرف على وجهات نظر السفيرة القبرصية حول القضايا السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في مختلف المجالات.


من جانبها، أكدت السفيرة بولي إيوانو على حرصها على هذا اللقاء، مشيرة إلى أن قبرص ترى في مصر شريكًا إستراتيجيًّا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأعربت عن رغبتها في تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والسياحة، والطاقة، والتعليم.


وأضافت أن هذا الحوار المفتوح يمثل فرصة مهمة لتعميق الفهم المتبادل بين البلدين، وتسليط الضوء على القضايا الإقليمية التي تتطلب التعاون المشترك.


من المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من الصحفيين المتخصصين في الشؤون الدولية والسياسية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية، حيث سيتم خلاله تبادل الأسئلة والأفكار في جو من النقاش المفتوح.


ويعقد اللقاء  في الرابعة مساءً بمقر نقابة الصحفيين، وأعده الزميل إسلام أبو المجد، وسيقام بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

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سفيرة قبرص في ضيافة نقابة الصحفيين سفيرة قبرص نقابة الصحفيين
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