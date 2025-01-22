أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2025 في مصر

سيارات ميتسوبيشي، ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديلات 2025 في السوق المحلي المصري بقيمة مالية تصل نحو 45 ألف جنيه، وذلك بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض في السوق المصري..





أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي كافة الموزعين والتجاري بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات ميتسوبيشي، وجاءت الأسعار كالتالي خلال يناير الجاري:

أول فئة ميدلاين بسعر مليون و300 ألف جنيه بدلًا من مليون و240 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.



ثاني فئة هاي لاين بسعر مليون و390 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



ثالث فئة بريميوم لاين وهي الفئة الجديدة بسعر مليون و475 ألف جنيه



مواصفات سيارات ميتسوبيشي إكسباندر

حصلت الفئة الثالثة الجديدة بمصابيح أمامية ليد وعجلة قيادة بغطاء جلدي وشاشة تاتش 9 بوصات وتكييف ديجيتال مع فرامل يد كهربائية وأوتو هولد ومراقبة الضغط في الإطارات.





محرك ميتسوبيشي إكسباندر

وتتوفر السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات سلس في نقلاته متصل بمحرك 1500 سي سي MIVEC يحقق استهلاك منخفض واقتصادي للوقود يتميز بنظام التحكم الالكتروني المبتكر في توقيت الصمامات. وياتي المحرك بعزم دوران 141 نيوتن متر مع قوة اجمالية 104 أحصنة.



السلامة والأمان في ميتسوبيشي إكسباندر

نظام مكابح مانع للانغلاق ( ABS )

نظام إلكتروني لتوزيع لقوة الكبح ( EBD )

حزام أمان أمامي من ثلاث نقاط بقفل قابل للسحب في حالات الطوارئ ELR مع شداد × 2

حزام أمان خلفى المقعد الثانى من ثلاث نقاط بقفل قابل للسحب في حالات الطوارئ ELR مع شداد × 3

حزام أمان خلفى المقعد الثالث من ثلاث نقاط بقفل قابل للسحب في حالات الطوارئ ELR مع شداد ×2

مثبت سفلي وحزام مثبت لكرسي الطفل ISO-FIX (مثبت سفلي × 2، حزام مثبت للكرسي × 2)

جهاز إنذار

وسائد هوائية للسائق والراكب

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