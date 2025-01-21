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وزير الطيران المدني يشهد افتتاح وحدة زرع النخاع الجديدة بمستشفى مصر للطيران

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني يشهد افتتاح وحدة زرع النخاع الجديدة،فيتو

 افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وحدة زرع النخاع الجديدة بمستشفى مصر للطيران والتى تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إمكانيات وقدرات المستشفى كإحدى الوسائل العلاجية الهامة للعديد من الأمراض.

حضر مراسم الافتتاح كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان في استقبالهم الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الطبية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن تقديره للجهود المبذولة والتي توجت ثمرة نتائجها اليوم بافتتاح وحدة زرع النخاع بما يساهم في تقديم كل ماهو جديد داخل هذا الصرح الطبي الكبير لعلاج جميع المرضى  وتقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم الطبي اللازم لهم حيث تعتبر الوحدة بمثابة خُطوة جديدة وإضافة هامة في تقليل قوائم الانتظار للمرضى الراغبين في إجراء عمليات زرع النخاع العظمي، هذا وقد أشاد وزير الطيران المدنى بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها مستشفى مصر للطيران حاليًا في جميع الأقسام، والتى تم تزويدها بالأجهزة ذات التقنيات العالمية الحديثة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بشكل مستمر، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمستشفى من: بنية تحتية وأجهزة تقنية حديثة وتدريب الأطقم الطبية على أعلى المستويات بما يحقق أعلى العوائد الاقتصادية والاستثمارية لصالح المنظمومة ومن أجل تحقيق التميز الطبي وتعزيز القدرة على المنافسة الدولية مع كبرى المؤسسات الطبية محليًا وعالميًا.

مراسم الافتتاح للوحدة العلاجية

وخلال مراسم الافتتاح للوحدة العلاجية، استمع الوزير إلى شرح تفصيلى من الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، حيث تم عرض خطة تطوير مستشفي مصر للطيران، وذلك لاستيعاب أعداد المترددين عليها خلال الفترة القادمة، وزيادة التجهيزات والمعدات،  وعرض إمكانيات وحدة زرع النخاع الجديدة، والخدمات الطبية والإكلينيكية التي تقدمها للعملاء بما يساهم في تقليل قوائم انتظار المرضى الراغبين في إجراء زرع النخاع العَظمي في جمهورية مصر العربية وجميع الدول المجاورة.

 

مشيرًا إلى أن الوحدة قد بدأت عملها خلالها الشهر الماضي، حيث تم إجراء " ٦ حالات زرع نخاع عظمي، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بعدد (٣٢) سرير إضافي لاستيعاب أعداد المرضى المتزايدة وتقليل قوائم الإنتظار أو التحويلات من المستشفيات الأخرى، وقد تم تجهيز هذه الغرف بمستوى طبي وفندقي وبأعلى المعايير والتجهيزات لتقديم مستوى أفضل لراحة المرضى.

هذا وتحتوي وحدة زراعة النخاع العظمي على (6) غرف عزل  مزودة بفلاتر عالية التقنية لتوفير أقصى درجات الأمان لمناعة المريض حيث تصبح في أقل مستوياتها خلال عملية الزرع، كما تحتوى أيضا على معمل به أحدث الأجهزة العلاجية لفصل النخاع وآلية تقنية مختصة بتحديد عدد خلايا النخاع عن طريق التبويب المناعي.

وخلال تفقد وزير الطيران المدني بتفقد الوحدة العلاجية الجديدة برفقة القيادات وأطباء المستشفى تم استعراض كافة الخدمات الطبية الجديدة التي تقدمها الوحدة، حيث استمع سيادته إلى مراحل إنشائها بما يجعلها إضافة نوعية تضاف لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، بالإضافة إلى تخصيص طاقم عمل طبي من أطباء وتمريض متخصصين في هذا المجال مع إشراف أساتذة واستشاريين من المستوى الأول في هذا التخصص الطبي الجديد الذي تم تطبيقه وفقًا لأعلى معايير الجودة في الإنشاءات والخدمات العلاجية والطبية المتخصصة والمتكاملة بما يجعله إضافة جديدة تزيد من قدرات وإمكانيات المستشفى أمام عملائها.

وتم أيضآ تسليط الضوء على التقنيات الحديثة التي تم الاعتماد عليها لعلاج أورام الغدد الليمفاوية - اللوكيميا - وبعض حالات نقص المناعة، وكذا حرص المستشفى على الاستعانة بالخبرات الطبية المختلفة من أصحاب الكفاءة والمهنية، بالإضافة إلى التعاون مع الخبرات الأجنبية في جميع التخصصات.

وشهدت مراسم الافتتاح أيضا قيام الوزير بتفقد أعمال تطوير وحدة الرعاية المركزة بعد إعادة تحديثها وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، كما تم تفقد أيضًا وحدة الجهاز الهضمي وما تتضمنه من إمكانيات ومعدات طبية حديثة، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة وحدة الآلام والأورام.

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