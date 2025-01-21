تفحم سيارة نقل ثقيل وإصابة سائقها بطريق استاد برج العرب (صور)

اندلع حريق في سيارة نقل ثقيل تحمل حاوية على طريق الكافوري غرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، ما تسبب في تفحمها وحمولتها بالكامل وذلك دون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة تريلا بطريق الكافوري بعد استاد الجيش ببرج العرب.



انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة نشوب حريق في شاحنة نقل ثقيل تحمل "حاوية" أثناء سيرها بالطريق المشار إليه، ما أدى إلى تفحمها دون وقوع إصابات.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وجار إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

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