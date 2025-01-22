الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

اليوم، نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه

اللواء اليمني، فيتو
اللواء اليمني، فيتو

 تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الاربعاء، استئناف المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.

والإثنين قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن، لجلسة اليوم 22 يناير، لشهادة الطبيب الشرعي.

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر.م"، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عامًا، والمتهمة الرابعة "س.ع" 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ. ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

 

كشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع  في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه.

 

وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاما بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

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