الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق في الإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية.  

 

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قامت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بعدة حملات على المخابز البلدية المدعمة بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط أحد المخابز البلدية لحيازته وتجميعه عدد ١٣٠ بطاقة تموينية بدون وجه حق بقصد الاستيلاء على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة 

ضبط أحد الأشخاص لحيازته وتجميعه عدد ٤ شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم محظور تداوله خارج المنظومة التموينية بقصد البيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرير محضر توقف لبقال تموينى بدون إذن تحرير عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية، تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

 

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تموين العامرية تموين الإسكندرية الاسكندرية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله

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