حبس طالب بتهمة طعن 3 من زملائه في الإسكندرية

قررت نيابة الطفل في قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس الطالب “ع.ا”، البالغ من العمر 15 عامًا بإحدى المدارس الدولية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد الاعتداء على ثلاثة من زملائه أمام ماركت شهير باستخدام سلاح أبيض (مطواة) بمنطقة كفر عبده، وذلك عقب خروجهم من سنتر للدروس الخصوصية.

ووجهت له النيابة تهمتي الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض، بعد الاعتداء على ثلاثة طلاب وإصابة أحدهم بجرح نافذ بالبطن وحالته الطبية غير مستقرة بالعناية المركزة إثر المشاجرة.

تفاصيل الواقعة



وكشفت، والدة أحد المجني عليهم، أن الواقعة بدأت بعد مشادة كلامية بين ابنها وزملائه مع المتهم، إثر تدخلهم لمنع الأخير من معاكسة زميلة لهم أثناء استراحتهم بعد درس خصوصي.

وأشارت إلى أن الخلاف الأول انتهى سريعًا، لكن الطالب المتهم عاد لاحقًا بصحبة آخرين ليعترض طريقهم أمام الماركت ويعتدي عليهم.



أسفر الاعتداء عن إصابة طالب بطعنة نافذة في البطن، ما تسبب في نزيف بالكبد والأمعاء، ونُقل إلى مستشفى خاص حيث أدخل العناية المركزة.

كما أصيب زميله الثاني بطعنة في الظهر قرب العمود الفقري، وأصيب زميل ثالث بجروح في اليدين.

الإجراءات الأمنية

تم تحرير المحضر رقم 138 لسنة 2025 جنح أحداث سيدي جابر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من المتهمين في الواقعة، وحضر المتهم الرئيس أمام سراي النيابة وتم إصدار القرار المتقدم بشأنه.

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