الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل

ترودو، فيتو
ترودو، فيتو

أعلن رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، أن بلاده قد تفرض رسوما جمركية مساوية على السلع الأمريكية، ردا على أي زيادة محتملة في الرسوم الجمركية التي قد تفرضها واشنطن على الواردات الكندية.

 

فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية

وقال ترودو للصحفيين يوم الثلاثاء: "أولا، كل شيء قيد الدراسة، وأنا أؤيد مبدأ الدولار مقابل الدولار في مسألة فرض الرسوم الجمركية. هذا ما سننظر فيه بالتأكيد".

وشدد ترودو على أن كندا ستتخذ إجراءات مماثلة إذا قررت الولايات المتحدة فرض رسوم استيرادية بنسبة 25% على السلع الكندية. وأضاف: "إذا قرر ترامب فرض رسوم على وارداتنا، فقد نضطر إلى الرد برسوم مثلها على الواردات الأمريكية".

يأتي هذا التصريح في إطار التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين، حيث تسعى كندا لحماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة أي إجراءات أمريكية قد تؤثر على تجارتها.

 

العمل على منع فرض الرسوم الجمركية

وأكد ترامب خلال تنصيبه أن الرسوم الجمركية قادمة، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية هي من سيدفع هذه الرسوم، رغم أن هذه الضرائب تُدفع عادة من قبل المستوردين المحليين ويتم تحميلها غالبا للمستهلكين.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها "ستواصل العمل على منع فرض الرسوم الجمركية"، لكنها أكدت أنها تعمل أيضا على إعداد خطط للرد.

بدوره، قال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلان إن ترامب يمكن أن يكون غير متوقع. وأضاف: "لا ينبغي أن يفاجئنا أي من هذا. بلدنا مستعد تماما للرد على أي من هذه السيناريوهات."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس وزراء كندا جاستين ترودو السلع الأمريكية الرسوم الجمركية واشنطن الواردات الكندية ترامب

مواد متعلقة

بعد تقييد ترامب منح الجنسية بالولادة، أبرز أبناء الفنانين المولودين في أمريكا (صور)

هل تعود التيارات الإرهابية للمشهد بعد تنصيب ترامب؟.. نبيل نعيم: جماعات العنف السياسي صناعة أمريكية.. وهشام النجار: الولايات المتحدة تستخدمها في ابتزاز خصومها

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

أول رد من الصحة العالمية بعد إعلان ترامب انسحاب أمريكا من المنظمة
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد القطارات الإضافية لإجازة منتصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وإن جنحوا للسلم»، الشعراوي يوضح سماحة الإسلام في التعامل مع الأعداء (فيديو)

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

المزيد
الجريدة الرسمية