شباب الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي بمشاركة النني (فيديو)

خطف فريق شباب الأهلي التقدم على الجزيرة، الذي يلعب له الدولي المصري محمد النني، بنتيجة 2-1 بالشوط الأول في المباراة التي تقام في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي 2024- 2025.

وأحرز هدف شباب الأهلي فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 36.

وأحرز الهدف الثاني لشباب الأهلي ميليفوجيفيتش في الدقيقة 45+1.

وتعادل للجزيرة خليفة الحمادي بالدقيقة 38.

الرد جاء سريعا..



خليفة الحمادي يعيد الأمور لنقطة البداية ويسجل هدف التعادل للجزيرة ⚽️#شباب_الأهلي_الجزيرة | #أبوظبي_الرياضية 1#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/63sVfIM9Vm — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 21, 2025

وألغى الحكم هدفا للجزيرة عن طريق رامون بيريز بداعي التسلل في الدقيقة 24.

ويتواجد محمد النني أساسيا مع فريقه الجزيرة أمام شباب الأهلي.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام شباب الأهلي

تشكيل شباب الأهلي

ويسعى فريق الجزيرة لتحقيق نتيجة الفوز على حساب شباب الأهلي؛ وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات على مستوى الدوري الإماراتي للمحترفين.

كما يرغب فريق الجزيرة في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للموسم الحالي.

ويريد لاعبو فريق الجزيرة مصالحة جماهيرهم الغاضبة بسبب عدم استقرار النتائج على مدار الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي

وتتولى قناة «أبو ظبي الرياضية 1» مسئولية نقل وبث مباراة الجزيرة وشباب الأهلي في الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي.

وتُعد شبكة قنوات «أبو ظبي الرياضية» الناقل الحصري لمنافسات الكرة الإماراتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.