الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يطلق المدونة الشرعية للسلوك الوظيفي

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
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عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة بمقر الديوان العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطط العمل المستقبلية وتطوير الأداء المؤسسي. 

وقام الوزير بتدشين مدونة السلوك الوظيفي تحت عنوان: «التأصيل الشرعي لمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة»، مشددًا على أهمية تطبيقها لضمان تقديم خدمات حكومية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وزير الأوقاف: الالتزام بالسلوكيات المهنية النابعة من الأخلاق الإسلامية يُعد خطوة أساسية لتعزيز النزاهة

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن هذه المدونة تأتي ترجمة حقيقية لقيم الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى الأمانة والإخلاص في العمل وتحقيق العدالة. وأوضح أن الالتزام بالسلوكيات المهنية النابعة من الأخلاق الإسلامية يُعد خطوة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار الوزير، مستشهدًا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته"، إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة لمفهوم المسئولية والرقابة الذاتية في أداء العمل، وهو ما يعزز من استقرار المؤسسات ويضمن ثقة الجمهور في الخدمات المقدمة.

كما شدد على ضرورة إبراز النصوص الشرعية التي تحث على أداء الحقوق الوظيفية بكل أمانة وإتقان، مؤكدًا أن القيم الإسلامية لا تُحقق فقط نجاح المؤسسات، بل تُعزز العلاقة بين الموظف والجمهور، وتُرسخ معاني الولاء والانتماء الوطني.

وزير الأوقاف: مدونة السلوك لن تكون مجرد وثيقة تنظيمية بل ستُترجم إلى آليات عمل واضحة 

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن مدونة السلوك لن تكون مجرد وثيقة تنظيمية، بل ستُترجم إلى آليات عمل واضحة وممارسات يومية يتم متابعتها باستمرار لضمان الالتزام بها، مع وضع نظام رقابي لمتابعة الأداء وتقييمه.

وختم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالوزارة على جهودهم، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات الوطن والمواطنين.

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