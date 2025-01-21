بتكلفة تطوير تخطت 770 مليون، بدء تشغيل مستشفى العدوة المركزي في المنيا

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولاته الميدانية اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العدوة المركزي، بعد انتهاء أعمال تطويره بتكلفة إنشائية بلغت 770 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدء تشغيل مستشفى العدوة المركزي في المنيا



وأشار كدوانى إلى أن محافظة المنيا تشهد طفرة نوعية في القطاع الصحي، تزامنا مع انضمامها إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تسهم في تقديم خدمات طبية متطورة تواكب أحدث المعايير.

مستشفى العدوة المركزي في المنيا



وأكد محافظ المنيا أن تشغيل مستشفى العدوة المركزي يأتى تجسيدا لحلم أهالى عروس الصعيد منذ عقود، وها هو يتحقق بفضل رؤية حكيمة وحرص صادق من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الأفضل لأهالينا فى كل شبر من أرض مصر، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

مستشفى العدوي صرحا طبيا عملاقا



كما قدم المحافظ الشكر لكل اصحاب الجهد فى أن يصبح المستشفى صرحا طبيا عملاقا يخدم أهالي العدوة، كما حرص المحافظ على تقديم البشرى للأهالي بأن الفترة القادمة سوف تشهد دخول حوالى ٥ مستشفيات الخدمة لتضاف إلى القطاع في المنيا، لافتًا إلى أن المحافظة أصبحت جاهزة للانضمام للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما يمثل بداية جديدة نحو تحقيق تغطية صحية عادلة لجميع المواطنين، ويوفر رعاية طبية عالية الجودة لأهالي المنيا.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا





من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى العدوة المركزي يعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 135 سريرًا، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات الصحية، منها 25 ماكينة غسيل كلوي لمرضى الفشل الكلوي، و26 حضانة حديثة لرعاية الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 28 سريرًا للرعاية المركزة للكبار و7 أسرة للأطفال، بما يعزز الرعاية في الحالات الحرجة. كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء العمليات الكبرى والدقيقة.



وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفى يضم مجموعة من الأقسام الطبية المتخصصة، بما في ذلك أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والمخ والأعصاب، وجراحات القلب والصدر. كما يشمل جراحات الأوعية الدموية، والنساء والتوليد، والأطفال، والتجميل، بالإضافة إلى وحدات متطورة للمناظير الجراحية والجهاز الهضمي، وقسم للأشعة التشخيصية مجهز بأحدث تقنيات التصوير الطبي.



رئيس مركز العدوة



جاء ذلك بحضور، النواب ايهاب عبد العظيم وسعودي عبد الرحمن والدكتور كريم بدر حلمى أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، ورضا مصطفى عبد الرحمن رئيس مركز العدوة.

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