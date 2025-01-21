الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين

جنين
جنين

أفادت مصادر  من جنين، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين.

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين

 

وافادت تقارير اخبارية أن عملية جنين  التي يشنها  الاحتلال تحت اسم "السور الحديدي"،  نالت دعمًا واسعًا من المستوى السياسي، وهي العملية الأولى في فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم دعوته في خطاب لرفض الحروب بالشرق الأوسط، وسط مطالبات إسرائيلية لتوسيعها لكل الضفة، وفق موقع "واللا" والقناة السابعة الإسرائيلية.

وادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تعليقًا على العملية غير التقليدية، إنه بعد غزة ولبنان، بدأ الجيش  الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تغيير النظرية الأمنية، هذه المرة في الضفة الغربية، في مواجهة ما أسماه بـالتحصين الإرهابي في المنطقة.

عملية السور الحديدي في جنين

وزعم سموتريتش أن هذا جزء من أهداف الحرب التي أعد لها حزب الصهيونية الدينية في اجتماع الكابينت الأخير، وطالب بتنفيذها كلها.

وزعم الوزير أن عملية "السور الحديدي" ستكون مسارًا قويًا ومتواصلًا ضد العناصر العنيفة، وتستهدف الدفاع عن الاستيطان والمستوطنين، ومن أجل أمن إسرائيل كلها، فـ"الاستيطان هو صمام الأمان لدولة الاحتلال"

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