مصر للبترول تبدأ إنشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية

أعلن المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، عن بدء إنشاء محطة تموين طائرات جديدة بمطار العاصمة الإدارية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات سوق النقل الجوي في المنطقة.

و يأتي هذا المشروع في إطار خطط الشركة لتوسيع شبكة محطات تموين الطائرات، بما يساهم في زيادة الدخل الدولاري ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران.

ارتفاع مبيعات وقود الطائرات

من جهة أخرى، أشار رئيس الشركة في تصريحات سابقه إلى ارتفاع مبيعات وقود تموين الطائرات في المطارات المصرية إلى 762 ألف طن خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 127% عن المستهدف، حيث تم تطوير محطات تموين الطائرات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس

محطات تموين السفن

وفي مجال تموين السفن، أوضح بخيت أن قدرات التموين بالشركة تصل إلى 30 ألف طن شهريًا، وأن الشركة تمتلك ناقلتين متخصصتين للتموين، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لزيادة نمو الأعمال بالتوازي مع استقرار الوضع في المنطقة، مؤكدًا على العمل بشكل تكاملي مع شركات قطاع البترول الشقيقة لزيادة الجدوى الاقتصادية

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