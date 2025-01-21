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اقتصاد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

النحاس
النحاس

يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 

ويعتبر النحاس سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 

ويستخدم النحاس الأحمر اللامع في التطبيقات التي تتطلب جودة عالية، مثل الأسلاك الكهربائية ويبلغ سعر الكيلوجرام حوالي 550 جنيها.

يستخدم النحاس الأحمر الخشن في بعض الصناعات التي لا تتطلب نقاء عاليا، ويبلغ سعر الكيلوجرام حوالي 548 جنيها.

 

يعاد تدوير النحاس الأحمر الخردة لاستخدامه في صناعات مختلفة، ويتراوح سعر الكيلوجرام بين 350 و400 جنيه، وذلك بناء على الجودة والحالة.
 

 

 أسعار النحاس الأصفر

يستخدم النحاس الأصفر الخردة في صناعات متعددة، مثل تصنيع الأدوات الموسيقية والمكونات الميكانيكية، ويتراوح سعر الكيلوجرام بين 280 و297 جنيها.
 

ويعتبر  النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا. لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.
 

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.


العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار النحاس بتكاليف استخراج الخام من المناجم، والتي تشمل الطاقة والعمالة والمعدات.
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يؤدي إلى زيادة تكلفة التعدين والنقل، مما ينعكس على السعر النهائي

العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل الركود أو الانتعاش الاقتصادي، تؤثر بشكل مباشر على أسعار النحاس.
ارتفاع الطلب العالمي على النحاس، خاصة من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
إذا زاد الطلب المحلي على النحاس مع نقص في الكميات المتوفرة، فإن الأسعار ترتفع.
العوامل الموسمية، مثل مواسم البناء والتشييد، قد تؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي رفع الأسعار.

 

 

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