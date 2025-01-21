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طالبة بالشهادة الإعدادية بالمنطقة الازهرية في الإسكندرية تستكمل الامتحان رغم وفاة والدها

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنطقة الازهرية

قام  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية بجولة تفقدية بداخل أحد اللجان للاطمئنان على أجواء الامتحانات للطلاب والطالبات بالشهادة الاعدادية. 

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وخلال جولته قدم رئيس المنطقة الازهرية واجب العزاء للطالبة نجوان نبيل، بالصف الثالث الإعدادي بمعهد فتيات السيوف، لوفاة والدها الذي توفي أمس، في بادرة إنسانية تعكس عمق مسؤولية منطقة الإسكندرية الأزهرية وتعاطفها مع طلابها.

 

وأعرب رئيس المنطقة  عن خالص مواساته للطالبة وأسرتها، داعيًا الله عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

كما تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الدكتور على حسين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، بلجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الاثنين، بمجمع لجان إدارة غرب، ولجان إدارة شرق التعليميتين.

واطمأن رئيس المنطقة على سلامة الطلاب، وأعضاء اللجان، ووصول الأسئلة في موعدها؛ في ظل الأجواء الصباحية الضبابية، كما اطمأن على كفاية أوراق الامتحان، ومدى مطابقة الأسئلة للمنهج المقرر.

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الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة للمنطقة الازهرية بالإسكندرية بالشهادة الإعدادية فتيات السيوف

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