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رياضة

عرض نجم ريال مدريد السابق على برشلونة

ماركو أسينسيو، فيتو
ماركو أسينسيو، فيتو

عرض البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، أحد النجوم السابقين في صفوف ريال مدريد على إدارة برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ماركو أسينسيو يقترب من مغادرة باريس سان جيرمان 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يحاول باريس سان جيرمان وخورخي مينديز إيجاد مخرج سريع للاعب ماركو أسينسيو خلال يناير الحالي.

وأشار البرنامج إلى أن مينديز عرض خدمات أسينسيو على برشلونة، وأتلتيكو مدريد في صفقة إعارة مع خيار الشراء، لكن لم يبد الناديان اهتماما بالصفقة.

ولا يعتمد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان على خدمات أسينسيو، كما أن وضع اللاعب سيزداد صعوبة بعد التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويدرك باريس سان جيرمان أن وجود ماركو أسينسيو، الذي أصبح معزولا، قد يخلق مشاكل في غرفة الملابس التي بدأت تهدأ بعد رحيل نيمار، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن الخيار المربح للنجم أسينسيو سيكون الانتقال للسعودية، حيث يلعب زملاؤه السابقون كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وناتشو فيرنانديز.

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