ريال مدريد يحسم صفقة نجم ليفربول

تمكن نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقة الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي ناد مجانا، بدءا من يناير الجاري.

أرنولد يوقع مع ريال مدريد

وقال رامون ألفاريز دي مون، الصحفي الشهير في "راديو ماركا" على قناته بشبكة "يوتيوب": "ترينت ألكسندر أرنولد وقع بالفعل مع ريال مدريد، سيكون لاعبا في الفريق الملكي خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "بكل تأكيد. كل ما يجب توقيعه قد تم بالفعل.. بالطبع سيتم نفي ذلك، كما حدث في السابق مع كيليان مبابي، وأنطونيو روديجر، وغيرهم".

وتابع: "أرنولد، على عكس ألفونسو ديفيز، لم يكن يفكر سوى في ليفربول، أو ريال مدريد فقط.. ولم يكن يضغط على ناديه للحصول على أعلى راتب ممكن".

وسبق أن ذكرت العديد من التقارير أن أرنولد رفض كل عروض التجديد من ليفربول، كي ينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

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