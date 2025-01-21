الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

على هامش منتدى دافوس، رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ديمي البلجيكية

رئيس الوزراء يلتقي
رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية
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 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوك فاندنلوك، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره لنشاط لشركة "ديمي" في مصر، مشيدًا بحجم مشروعات الشركة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة جرجوب في الساحل الشمالي الغربي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب الدولة المصرية، والعمل بشكل مستمر على اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لهذا القطاع الواعد، جذبًا لمزيد من الاستثمارات له، منوهًا إلى أهمية ما تنفذه شركة "ديمي" من مشروعات، حيث إنها تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وخلال اللقاء، تناول لوك فاندنلوك، جهود الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وخططها المستقبلية للتوسع في المزيد من المشروعات على أرض مصر.

كما تناول الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية، بالشرح تطور مشروعات الشركة ومدي التقدم الحاصل في تنفيذها سواء في منطقة جرجوب أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهما من مواقع العمل.

 مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر

وأكد  لوك فاندنلوك، أن الشركة تعمل على التجاوب مع احتياجات السوق الدولية، من حيث الطلب على مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مُنوهًا إلى ما تحظي به تلك المشروعات من دعم من الاتحاد الأوروبي لاسيما الهيدروجين الأخضر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ مشروعات الشركة في مصر.

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