ذكر التلفزيون الصيني المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجريا اتصالا عبر تقنية الفيديو.

وقال الرئيس الصيني: “نعتزم الارتقاء بالعلاقات الروسية الصينية إلى مستوى جديد هذا العام”.

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو

وجاء في البيان: "في صباح يوم الحادي والعشرين من يناير، عقد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى ببكين".

وفي مطلع يناير الجاري، أطلع الرئيس الروسي أعضاء الحكومة خلال اجتماع على أنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية قريبا مع نظيره الصيني.

تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل

وفي مطلع العام الحالي، أعرب الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد إلى بوتين، عن استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع نظيره الروسي لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل والعدالة في الساحة الدولية.

وقال شي في رسالته: "الصين وروسيا تتقدمان دائما معا على المسار الصحيح المتمثل في عدم بناء التحالفات وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".

وأضاف: "الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين يسيران باستمرار إلى مستوى أعلى تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين".

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