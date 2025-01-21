الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو

بوتين وشي
بوتين وشي

 ذكر التلفزيون الصيني المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجريا اتصالا عبر تقنية الفيديو. 

وقال الرئيس الصيني: “نعتزم الارتقاء بالعلاقات الروسية الصينية إلى مستوى جديد هذا العام”.

 

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو

 وجاء في البيان: "في صباح يوم الحادي والعشرين من يناير، عقد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى ببكين".

وفي مطلع يناير الجاري، أطلع الرئيس الروسي أعضاء الحكومة خلال اجتماع على أنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية قريبا مع نظيره الصيني. 

 

تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل

 وفي مطلع العام الحالي، أعرب الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد إلى بوتين، عن استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع نظيره الروسي لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل والعدالة في الساحة الدولية.

وقال شي في رسالته: "الصين وروسيا تتقدمان دائما معا على المسار الصحيح المتمثل في عدم بناء التحالفات وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث". 

وأضاف: "الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين يسيران باستمرار إلى مستوى أعلى تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين".   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الروسي التلفزيون الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينج الصين

مواد متعلقة

ترامب: سألتقي بوتين لكن لا أعلم متى وزيلنسكي يريد التوصل إلى اتفاق

قبيل حفل تنصيبه، ترامب يكلف مساعديه بترتيب مكالمة هاتفية مع بوتين

بوتين: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران

مدير مكتب بشار يكشف كواليس اللقاء الأخير بين بوتين والأسد قبل سقوط النظام
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

جرائم التلامذة، طالب إعدادي يؤدي الامتحان بدلا من صديقه المسافر بمدرسة في العجوزة

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل

مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد دورته الثامنة

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية

منوعات

المزيد

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

صاحبة الشورى أم هاشم.. معلومات عن السيدة زينب وهذه أشهر ألقابها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية