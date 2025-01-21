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اقتصاد

18 شركة مصدرة للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي تشارك في البرنامج التدريبي Market Intelligence

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 شاركت 18 شركة مصدرة للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، فى  فعاليات البرنامج التدريبي Market Intelligence، والذى نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي) أى (زد) ممثلة في مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر (JP-SME) بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية (FEC)، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ومركز تنمية خدمات الأعمال(BDSC) ومركز التدريب والتشغيل المهني (VTEC).

 

يهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف على طرق استخبارات السوق، وتشمل الموضوعات الآتية: التعرف على تحليل المنتجات والتصنيف العالمي HS Codes اتجاهات السوق العالمية وتحليلها، الوصول إلى الأسواق والمتطلبات التشريعية التحليل التنافسي واستراتيجيات دخول الأسواق، بالإضافة إلى التطبيق العملي.

وينتهز المجلس الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ على جهودهم البناءة والعمل المتواصل مع المجلس في تنظيم البرامج التدريبية التي لها عظيم الأثر في إفادة الشركات المصرية في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

 

حصاد صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

 

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن هذه القيمة تمثل أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

 

كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار وبقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار.

 

أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات. 

 

والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%. 

 

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%. 

 

وجاءت باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.
 

 

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 


أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، جاءت كالتالي: 

  • المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%.
  • يليها السودان بقيمة 341 مليون دولار ونسبة تراجع 21%.
  • أمريكا بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 38%.
  • ليبيا بقيمة 264 مليون دولار ونسبة نمو 21%.
  • فلسطين بقيمة 261 مليون دولار ونسبة نمو 24%.
  • هولندا بقيمة 228 مليون دولار محققة نسبة نمو 106%.
  • الأردن بقيمة 198 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%.
  • المغرب بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 77%.
  • إسبانيا بقيمة 164 مليون دولار ونسبة نمو 66%.
  • وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

 

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الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التصنيع الزراعى التدريب والتشغيل المهني المجلس التصديري للصناعات الغذائية

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