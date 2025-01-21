الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

جيرونا وكومو في صراع على التعاقد مع مدافع برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يسعى نادي جيرونا الإسباني، لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إريك جارسيا في حسابات جيرونا وكومو 

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فإن جيرونا ينافس كومو الإيطالي على خدمات مدافع برشلونة إيريك جارسيا. 

وأشار إلى أن جارسيا قد يرحل عن برشلونة، خاصة أن الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، سيبقى بالنادي وسيوقع قريبا على عقد جديد بعدما كان قريبا من الرحيل هذا الشتاء. 

وأوضح رومانو "كومو قدم عرضا بقيمة 7 ملاييت يورو لضم جارسيا، كما يحاول سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق الإيطالي الظفر بالصفقة". 

من ناحية أخرى، كشف خبير الانتقالات أن نادي جيرونا يحاول إقناع اللاعب بالانضمام إليه، بعدما ارتدى قميص الفريق في الموسم الماضي. 

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