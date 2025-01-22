الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر القصدير، فيتو
سعر القصدير، فيتو

سجل سعر القصدير اليوم نحو 31 ألفا و823 دولارا للطن، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

أسعار القصدير اليوم الأربعاء   

يعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات 

 

ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ

 

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

 

أهم القطاعات المصدرة 

 

 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%،  الأجهزة الكهربائية 6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%

 

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي: أوروبا (المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - التشيك -  إسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - أوغندا).

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم اسعار القصدير القصدير
ads

الأكثر قراءة

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

فيتش تكشف توقعاتها للفائدة والتضخم وتحويلات المصريين بالخارج

سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

منوعات

المزيد

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء 22/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بظروف صعبة

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

المزيد
الجريدة الرسمية