نص أمر إحالة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بالمنيرة الغربية

أحالت النيابة العامة بالجيزة متهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة للمحاكمة الجنائية.

نص أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكشفت تحقيقات النيابة التي جاءت في أمر الإحالة أن المتهم 33 سنة، نجار، في ١١ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية محافظة الجيزة قتل عمدا المجنى عليه "إبراهيم م" من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر خلف مالى بينهما افتعل مشاجرة معه، وأشهر سلاحا أبيض - ملقاط معدنى مُدبب وسدد له طعنة استقرت فى كتفه مُحدثًا إصابته، أعقبها بعدة طعنات استقرت في صدره محدثًا إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، وعبارة عن قطع بالرئة اليسرى والقلب وحدوث نزيف دموي إصابي غزير بالتجويف الصدرى، أدى إلى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية والوفاة قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيض - ملقاط معدني مدبب - دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.

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