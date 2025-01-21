الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

أحلام الشامسي، فيتو
أحلام الشامسي، فيتو

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي موعد طرح ألبومها الجديد.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس: أنتو بكرة مشغولين عندكم شي؟ قلت عادي قبل لا أنام أعلمكم ان الألبوم بكرة.

 

أغنية العناق الأخير

وتتعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في أغنية جديدة بعنوان “العناق الأخير” ضمن ألبومها الذي تطرحه قريبا.

وكان قد كشف الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن كلمات الأغنية، والتي تقول: اقفل أبواب اللي فات.. واذكر انّك كنت مُكرَهْ.. لجل تلقى في الشتات.. شي تحيا له في بُكْرَهْ.. عيش جمّع في شظايا.. ماتناثر من بقايا.. من شعورَك.. من خيالَك من مواجِعْك الكثيرة.. ماهو لجل تحب غيره.. هذا فوق اقصى احتمالَك.. لجل تقدر يوم تكتب.. ما يسكّن هم عاشق.. أهلكه مِعشار حزنَك.. لجل تقدر يوم تكذب.. وتمتلي إحساس واثق.. انك انت اخترت سجنَك.. وان ماضيك اختيارَك.. وانك اخترت احتضارَك.. بامتثال وانك اخترت اختصارَك.. في سؤال وش وصّل الحب الكبير.. إلى العناق الأخير.

 

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أحلام المطربة الإماراتية أحلام احلام الشامسي ألبوم أحلام الجديد

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