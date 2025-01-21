الثلاثاء 21 يناير 2025
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عقارات

الإسكان تطالب الفائزين بشقق ڤالي تاورز بسرعة استكمال إجراءات التعاقد

شقق الإسكان
شقق الإسكان

خاطبت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية المواطنين الفائزين بشقق ڤالي تاورز Valley Towers بمدينة حدائق أكتوبر والذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد بسرعة الحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التعاقد وذلك حتى ٣٠-١-٢٠٢٥ وحال عدم الحضور سوف يتم تطبيق القواعد في هذا الشأن، وإلغاء تخصيص الشقة.

وطرحت الوزارة شقق مشروع Valley towers بمدينة حدائق أكتوبر، والشقق كاملة التشطيب ومساحات الوحدات تتراوح بين “95م2: 100م2”.

ومشروع "valley towers" تم تنفيذه في موقع متميز بـ مدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، ويطل مباشرة على الأهرامات.

والطرح يأتي في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

وحددت الوزارة اسعار الشقق بـ15 ألف جنيه للمتر، ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

-سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

-استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

-سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

-سداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

-فى حالة رغبة المواطن سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.

 

 

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