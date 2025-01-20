الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان

طارق الشيخ والملحن
طارق الشيخ والملحن خالد سلطان

كشف الملحن الشاب خالد سلطان، مفاجأة عن التفاصيل الكاملة لمشاركة المطرب أحمد شيبة، وطارق الشيخ في دراما رمضان 2025.

وقال خالد سلطان، إن الثنائي سيقدمان العديد من المفاجأت في الأيام المقبلة، منها رباعيات، في مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضي، ومسلسل “حكيم باشا” للفنان مصطفى شعبان.

وأكد “سلطان”، أن هناك الكثير من الأغاني في هذه المسلسلات، مشيرًا إلى أن المطرب الشعبي طارق الشيخ، يشارك في في غناء تتر مسلسل “حكيم باشا”، الذي يجسد بطولته الفنان مصطفى شعبان.

وتأتي أغنية التتر، من الحان خالد سلطان، ويقدم أيضًا الشيخ ما يقرب من ٨ رباعيات في أحداث المسلسل، من ألحان خالد سلطان توزيع نوار البحيري، وإضافة ٦ كلمات للشاعر رضا المصري.

وأوضح، الملحن خالد سلطان، أن المطرب أحمد شيبة، انتهى من تسجيل أغنية تتر مسلسل فهد البطل الذي يجسد بطولته الفنان أحمد العوضي.

وتشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي خناقة شعبية بينه وبين بعض البلطجية الذين يعيشون في نفس المنطقة، بسبب تعديهم على رجل كبير في السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التفاصيل الكاملة احمد العوض أحمد العوضي احمد شيبة رمضان 2025 دراما رمضان 2025 دراما رمضان تتر مسلسل فهد البطل الملحن خالد سلطان المطرب الشعبي طارق الشيخ المطرب أحمد شيبة مصطفى شعبان الفنان مصطفي شعبان

مواد متعلقة

1.4 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش أمس

مناقشة فيلم ميني كار في نادي سينما الشباب (صور)
ads

الأكثر قراءة

وكيلة مدرسة التجمع تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

حجز رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 24 ساعة على ذمة التحقيقات

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو)

تزامنا مع اجتماع مجلس الزمالك، زيزو يثير الجدل بصورة على إنستجرام

منوعات

المزيد

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25%

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 20-1-2025 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقلل احتمالية حدوث الجلطات الدماغية والقلبية

عالم أزهري: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية