تشيلسي يتعادل مع وولفرهامبتون 1/1 بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون بنتيجة 1/1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل توسين هدف تشيلسي في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة 24، وتعادل للولفز اللاعب مات دوهرتي في الدقيقة 45.

وضم تشكيل تشيلسي بشكل مفاجئ، المدافع تريفوه تشالوباه، الذي قطع النادي إعارته إلى كريستال بالاس، لسد الثغرات الناتجة عن إصابة كل من ويسلي فوفانا وبينوا بادياشيل.

كما عاد نوني مادويكي إلى التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي، فيما قاد نيكولاس جاكسون هجوم الفريق اللندني، ويقف وراءه نجم الفريق كول بالمر.

كما شهد التشكيل مشاركة نادرة للاعب كيرنان دوسبوري هال.

تشكيل تشيلسي ضد وولفرهامبتون

اختار إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي التشكيل التالي:

سانشيز، جيمس، توسين، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، دوسبوري هال، مادويكي، كول بالمر، نيتو، نيكولاس جاكسون.

تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي

اختار فيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون التشكيل التالي:

خوسيه سا، سيميدو، دوهيرتي، بوينو، أجبادو، آيت نوري، جوميز، أندري، سارابيا، ستراند لارسن، كونيا.

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